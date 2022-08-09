Ukrayna’dan Çin’e gidecek olan Star Helena adlı gemi Ahırkapı açıklarına demirledi

Ukrayna’dan Çin’e 45 ton ayçiçeği küspesi taşıyan Star Helena adlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

İstanbul’da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan gelen tahıl yüklü gemiler gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına gelmeye başladı. Saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçen Star Helena da Ahırkapı açıklarına demirledi. Çin’e 45 ton ayçiçeği küspesi götüren geminin, heyet tarafından denetlenmesi bekleniyor.