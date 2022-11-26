Ukrayna’da elektrik kesintisi jeneratör satışlarını arttırdı

Ukrayna’da Rusya’nın füzeli saldırılarının ardından yaşanan elektrik krizi nedeniyle jeneratöre talep arttı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füzeli saldırılarının ülkedeki enerji altyapısında büyük hasar bırakması sonucu yaşanan elektrik ve su kesintileri sürüyor. Kiev, Lviv, Vinnytsia, Odessa, Dnipro bölgelerindeki elektrik ve su kesintileri halkın günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor. Ülkede mevcut ihtiyaçları karşılayacak kadar elektrik üretilememesiyle jeneratörlere talep arttı. Özellikle hizmet sektörü tarafından talep edilen jeneratör ihtiyacı yurt dışından karşılanıyor. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal’e göre her gün yaklaşık 8 bin 500 jeneratör seti de ithal ediliyor.

6 milyon abone hala elektriksiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, füze saldırıları sonucu 12 milyon abonenin elektriksiz kaldığını, onarım çalışmaları sonucu 6 milyona yakın aboneye elektriğin yeniden sağlandığını ifade etti. Zelenskiy şu anda elektrik kesintisinin çoğunlukla başkent Kiev, Kiev bölgesi, Odessa, Lviv, Vinnytsia ve Dnipropetrovsk bölgesinde yaşandığını aktardı. "Tüm bölgelerde bundan önce olduğu gibi elektriği tutumlu kullanmak gerekiyor" diyen Zelenskiy, "Eğer bir kesinti yaşamıyorsanız bu, sorunun çözüldüğü anlamına gelmez" ifadelerini kullanarak, tasarruf çağrısında bulundu. Elektrik, su, internet, telefon bağlantılarındaki kesintiler nedeniyle ülke genelinde Yenilmezlik Noktaları kurulduğunu aktaran Zelenskiy, "Ama ne yazık ki yerel yönetimlerin tüm şehirlerde iyi bir iş çıkarmadığını biliyorum. Özellikle Kiev’de çok sayıda şikayet var. Bu noktaların üzerinde hala çalışılması gerekiyor. Kievlilerin daha fazla korumaya ihtiyacı var. Bu akşam itibariyle şehirde 600 bin abonenin elektrik bağlantısı kesildi. Birçok Kiev sakini 20, hatta 30 saatten fazla elektriksiz kaldı. Ben belediye başkanından kaliteli işler bekliyorum" şeklinde konuştu.