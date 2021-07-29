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UKOME’den ulaşımda önemli kararlar

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İBB’nin bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Genel 29.07.2021, 18:55
UKOME’den ulaşımda önemli kararlar
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 15 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İBB’nin bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Temmuz ayı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığında yapıldı. İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB’nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedilirken, 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin taksiye dönüştürülme teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul’da servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam teklifi oy çokluğu ile toplu taşımaya ise yüzde 15 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.
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