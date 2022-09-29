Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları vakıf kurma davasını kazandı

Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerinin Trabzon’da bulunan Güzelhisar Kalesi’nin de içerisinde bulunduğu arazinin kullanım hakkını almak için açtıkları vakıf kurma davasını kazandı.

Trabzon’da 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen tarihi Güzelhisar Kalesi’nin de içinde yer aldığı arazinin 1737-1745 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu ve varis olduklarını tescilleyen torunları Torul Asliye Hukuk Mahkemesinde açtıkları vakıf kurma davasını kazandı. Varisler, Ankara’da açacak ‘Galle Fazlası’ davasının kazanılmasının ardından arazinin kullanım hakkına sahip olacak.

Öte yandan Vakıf davasını kazanmalarının ardından Üçüncüzade Vakfı’nın açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen tarihçi-yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, son aşamada geriye dönük 5 yıllık ödeme almak için ‘Galle Fazlası’ davası açtıklarını bu davanın lehlerine sonuçlanmasıyla beraber kalenin kullanım haklarına sahip olacaklarını ifade etti.