Tuzla’da yoğun kar yağışı sırasında 8 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı

İstanbul’da pazar gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sırasında Tuzla Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Pazar gününden çarşambaya kadar yoğun kar yağışı olmasına rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 8 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek belediye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı.

İstanbul’da pazar gününden itibaren yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da unutulmadı. Tuzla Belediyesi Aşevinden her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte dağıtıma başlanan 2 bin kişilik sıcak yemek hizmeti, kar yağışı sırasında da aksamadan devam etti. Pazar gününden çarşambaya kadar 3 çeşit sıcak yemek 8 bin kişiye kapı kapı dolaşılarak belediye ekipleri tarafından dağıtıldı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dağıtımı yapılan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü.

“Amacımız, Tuzla’da ulaşamadığımız vatandaşımız kalmasın”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kar yağışıyla birlikte ekiplerin tamamının teyakkuz halinde olduğunu ifade ederek, “Belediye ekiplerimiz gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor. Herhangi bir mağduriyet, aksaklık olmasın diye her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bir taraftan yoğun kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor, diğer taraftan da vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyoruz. Amacımız Tuzla’da ulaşamadığımız vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Yılın her günü, 12 ay boyunca yaptığımız çalışmaları özellikle hava şartları olarak daha ağır geçen günlerde daha fazla yapmaya çalışıyoruz. Aşevimiz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmak için gayret ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yemek kazanlarımız kaynamaya başlıyor. Ve pişen yemeklerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaştırılıyor. Bu zorlu hava şartlarında, çalışmaları büyük bir özveriyle yerine getiren ekiplerimize teşekkür ediyorum. Onların her biriyle gurur duyuyorum” dedi.