Türkiye’nin ilk solo dağcısı, 61. zirvesine Çankırı’da ulaştı

Türkiye’nin ilk solo dağcısı Erdek Cennet, ‘Anadolu Parsı‘ unvanını alabilmek için, Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı’nın 2 bin 587 metre rakımlı Büyük Hacet Tepesi’nin zirvesine tırmandı. 61 ildeki zirvelere tırmanan Cennet, 81 ildeki tüm 81 ilin zirvesine tırmanmayı amaçlıyor.

Yaptığı tırmanışlarla adından söz ettiren 50 yaşındaki Türkiye’nin ilk ve tek solo alpinist Erdek Cennet, "81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı" projesi çerçevesinde Türkiye’de bulunan illerdeki en yüksek dağların zirvesini tırmanıyor. Cennet, proje sonunda 81 ildeki en yüksek dağın zirvesine tırmanarak "Anadolu Parsı" unvanına sahip olmayı hedefliyor. 60. zirvesini Bilcek’te bulunan bin 906 metre irtifadaki Kala Dağı’na tırmanarak tamamlayan Cennet, son olarak Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı’na tırmandı. Daha önce Ilgaz Dağı’nın Kastamonu sınırlarında kalan Küçük Hacet Tepesi’nin zirvesine tırmanan, 61. tırmanışı için Ilgaz Dağı’nın, 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi’nin zirvesine tırmandı. Başarı ile zirveye ulaşan Cennet, fotoğraf çektirip zirveden hatıra olarak yanına bir taş aldı.

“Türkiye’de ilk defa böyle bir projenin başlangıcını yaptım”

İHA muhabirine konuşan Erdek Cennet, dağcılık alanında Türkiye’nin dağlarını tanıtmak için projeye imza attığını belirterek, “Dağcılık ve doğa sporları hayatımın ayrılmaz bir parçası. Doğanının insanı tamamlayan diğer yarısı olduğu gibi, benim de diğer yarımı tamamlayan yarım. Bilgim ve tecrübelerim çerçevesinde dağcılığın gelişmesi, dağlarımızın tanıtılması, turizm açısında bir proje üretmeye karar verdim. ‘81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı’ projesi. Bu proje ile ülkemizde ilk defa dağcılık anlamında bir unvan verilecek projedir. Türkiye’de ilk defa böyle bir projenin başlangıcını yaptım. Umuyorum ki bu bir ışık, kapı olur, şuan ki ve bizden sonraki alpinistler dağcılığa katkı sağlamak amacıyla proje üretirler” dedi.

“2 bin 587 irtifadayım”

61. zirvesine ulaşan Cennet, Ilgaz Dağı’nın zirvesinde yaptığı ölçümlerde oksijen değerinin çok kaliteli olduğunu tespit ettiğini belirterek, “Projemin içeriği 81 ilimizin en yüksek rakımlı zirvesine solo olarak tırmanış yapmak ve bu zirvelere çıkan dağcılara ‘Anadolu parsı’ unvanının verilmesidir. Şu an Çankırı’dayım. Büyük Ilgaz Dağı’ndayım. 2 bin 587 irtifadayım. Dün Bilecik Kala Dağı’na tırmandım. Bugün Çankırı Büyük Hacet Zirve’ye tırmandım. Çorum, Yozgat, Giresun, Trabzon, Bayburt, Adana, Niğde, Mersin, Antalya ve Kilis illerine de program oluşturdum. Buradan sonra Çorum’a gideceğim” diye konuştu.