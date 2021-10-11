Türkiye’den Afganistan’a 100 ton buğday tohumu

Türkiye’den Afganistan’a gönderilen 100 ton buğday tohumu, Afganistan’a doğru yola çıktı.

Afganistan halkı için “Yalnız Bırakma” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında insani yardım ekipleri tarafından başkent Kabil, Ghazni, Meydan Şar, Saidabad, Tahar, Kunduz, Baglan ve Kandahar şehirlerinde bulunan 15 bin Afgan’a gıda kumanyası ulaştırıldı. 60 tonu bulan yardımlar en uzak köylerde yaşayan yetim aileleri ve engelli vatandaşların yanı sıra mülteci kampları ve hastanelere ulaştırıldı.

Afganistan’daki projelerini çeşitlendirerek çalışmalarını artıran insani yardım ekipleri son olarak bölgeye Türkiye’den tohum gönderdi.

100 ton buğday tohumu yola çıktı

Türkiye Tarım Bakanlığı tarafından üretilen REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 tohumları, 3 farklı ilden 5 farklı tıra yüklenerek Afganistan’a gönderildi. 10 gün içerisinde Afganistan’a varması planlanan tohumlar, ekimi yapıldığında bin ila 2 bin ton arasında tohum elde edilmesi hedefleniyor. 5 yıl boyunca verim özelliklerini kaybetmeden tohumluk olarak çoğaltılabilen ürünler, ortalama 1 dekara 25 kilogram tohum ekildiğinde 515 kilogram verim elde edilebiliyor. Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen 4 farklı tohum çeşidi, kendi özelliklerine göre farklı fiziki şartlara haiz tarım arazilerine ekilecek. 100 ton tohum, hayırseverlerin destekleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir, Kırşehir ve Konya depolarından satın alınarak tırlara yüklendi.

Tohumlar, insani krizle mücadelede büyük rol oynayacak

İklim, toprak yapısı, gübreleme, yağmur ve sulamaya göre verimi değişen tohumlar, verim alınmaya başlandığında hem Afgan çiftçiler için hem de gıdaya ulaşmakta zorluk çeken Afgan halkı için umut vesilesi olacak. Afganistan Tarım Bakanlığı’na teslim edilecek olan genetiği değiştirilmemiş tohumlar, çiftçilere dağıtılarak buğday üretimleri gerçekleştirilecek. Üretimin ardından buğdaylar, un haline getirilerek bölgede yaşanan insani krizle mücadelede büyük rol oynayacak.

6 tır yolda

5’i buğday tohumu, biri ise battaniye, gıda kolisi, hijyen paketi, kıyafet ve kışlık bot dolu insani yardım tırı, Afganistan’a uğurlandı.