Türk Yıldızları'ndan Fethiye'de muhteşem gösteri

MUĞLA (AA) - Dalaman Hava Meydan Komutanlığında konuşlanan Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Foça Mahallesi'ndeki Çalış sahiline geldi. Bazı izleyiciler de gösteriyi tekneleriyle denize açılarak takip etti.

Türk Yıldızları, Fethiye semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.