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Türk ve Azerbaycanlı mimarlar, Vatan Savaşı Anma Kompleksi ve Zafer Müzesi’nin konsept tasarımını tanıttı

Türk ve Azerbaycanlı mimarların ortak hazırladığı "Vatan Savaşı Anma Kompleksi ve Zafer Müzesi’nin" konsept tasarımının tanıtımı gerçekleştirildi.

Genel 23.01.2021, 13:23
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Türk ve Azerbaycanlı mimarlar, Vatan Savaşı Anma Kompleksi ve Zafer Müzesi’nin konsept tasarımını tanıttı

Türk ve Azerbaycanlı mimarların ortak hazırladığı "Vatan Savaşı Anma Kompleksi ve Zafer Müzesi’nin" konsept tasarımının tanıtımı gerçekleştirildi.

Azerbaycan’ın Ermenistan ilen Dağlık Karabağ’da süren 44 günlük savaştan galip ayrılmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3 Aralık 2020 tarihinde tarihi zaferi anlatan "Vatan Savaşı Anma Kompleksi ve Zafer Müzesi" inşa edilmesi için gerekli çalışmaların ve projelerin hazırlanması talimatını vermişti. Başkent Bakü’de Türk ve Azerbaycanlı mimarların ortak hazırladıkları Vatan Savaşı Anma Kompleksi ve Zafer Müzesi’nin “Bağımsızlık Zirvesi” isimli konsept tasarımının tanıtımı gerçekleştirildi. Konsept tasarımı yetkililer tarafından onaylandıktan sonra projelendirme aşamasına geçilecek.

"Bu iki devletin ortak bir konsept tasarımıdır"

Konsept tasarımın Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanlık ve şehitlerin şerefine hazırladıklarını vurgulayan projenin mimarı Muhtar Erturan, "Bu projenin eşi benzeri olmayacak. Bu projeyle bizler, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu iki devletin ortak bir konsept tasarımıdır. İki devletin gençlerinin, mimarlarının, tasarımcılarının ve mühendislerinin ortak bir çalışması olacaktır" dedi.

Erturan, "Tasarımda bina hilal şeklinde tasarlandı ve Azerbaycan’ın milli sembollerini yansıtıyor. Bu bina televizyon kulesinin batı kısmında yer alacak. Biz Türkiye-Azerbaycan dostluğunun örneği olan mimarlar ve tasarımcılar olarak bu projeni hiçbir beklentimiz olmadan şehitlerimizin hatırı için tasarladık” ifadelerini kullandı. Binada dünyanın en büyük hologram meşalesinin yer alacağını belirten Erturan, "Binadaki atriumun karşısında 30 metre yüksekliğinde hologramdan bir meşale var. Bu ebedi meşaledir. Şehitlerimizin anısına olan ebedi meşale hologram şeklindedir ve 30 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük hologram meşalesi olacak. Her birimiz ve gelecek nesiller birinci ve ikinci Karabağ savaşlarında şehit olan kahramanlarımızı tanımalı. Bizim gayemiz, arzumuz ve isteğimiz budur” diye konuştu.

Vatan Savaşı Anma Kompleksi ve Zafer Müzesi

Tanıtılan konsept tasarımda Vatan Savaşı Anma Kompleksi, Azerbaycan bayrağının sembolleri olan aynı zamanda Türk Dünyasının sembollerini yansıtan hilal ve sekiz köşeli bir yıldızdan oluşuyor. Ultra modern, çok katlı olacak bina başkent Bakü’nün en yüksek bölümünde, televizyon kulesinin batı kısmında, şehrin her tarafından görülecek bir şekilde tasarlandı. Binanın 1. katındaki atriumda bulunan dairesel turan birliğini yansıtan arma, Azerbaycan bayrağının üç renkli sembolleriyle çevrelenecek. Şehitlerin isimleri ise Azerbaycan bayrağına fosfor içeren nano boyayla yazılacak. Bu sembolik armanın üzerinde 30 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük holografik meşalesi yer alacak. Tasarlanan binada Azerbaycan’ın 1918’den beri bağımsızlık tarihini anlatan akıllı müze, akıllı kütüphane, akıllı resim galerisi, Türk Devletleri İşbirliği Konseyi Merkezi, Askeri Sanayi Müzesi ve Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesiyle ilgili filmlerin gösterileceği 7D sinema salonları da yer alıyor.

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