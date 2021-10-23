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Türk Telekom'un yapay zeka projesine birincilik ödülü

- Şirket, yenilikçi teknolojileriyle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi

Genel 23.10.2021, 10:33
Türk Telekom'un yapay zeka projesine birincilik ödülü

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği "Network Yapay Zeka Operasyon Karar Destek Projesi" ile "IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri"nde, "Future of Intelligence" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, yenilikçi teknolojileriyle aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

75 kurumun, 190 projesinin değerlendirildiği etkinlikte birinci seçilen “Network Yapay Zeka Operasyon Karar Destek Projesi” kapsamında Network Yapay Zeka programı ile makine öğrenmesi ve ileri analitik yöntemleri kullanılarak 90’dan fazla senaryo ele alındı. Senaryolarda arıza müdahale sürelerinde azalma, proaktif arıza yönetimi ve operasyonel kalite artışı sağlanarak network operasyonları yapay zeka ile akıllandırıldı.

Açıklamaya göre, Türk Telekom, kendi ve grup şirketi İnnova kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli projelerle IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 3 yıl üst üste dereceye girme başarısını gösterdi.

Öte yandan, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri, teknoloji, IT ve telekom sektörlerinde araştırma ve değerlendirme alanında faaliyet gösteren International Data Corporation (IDC) tarafından her yıl, dijital ve çığır açan teknolojileri ile başarıya ulaşan kuruluşlara veriliyor. Ödül kategorileri ve seçim kriterleri, günümüzün en kritik iş dönüşüm alanlarını yansıtacak şekilde belirleniyor.



#Network Yapay Zeka Operasyon Karar Destek Projesi #Türk Telekom
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