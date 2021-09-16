Türk Konseyi’nin gücü artacak

Türkiye’nin gelecek ay başkanlığını üsteleneceği Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) toplantısında Türkmenistan konseye tam üye olacak ve konseyin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilecek.

Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Türkmenistan’ın Türk Konseyi’ne katılmasıyla birlikte organizasyonun Türkçe konuşan tüm ülkeleri kapsayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Türkçe konuşan ülkelerin; siyasi, ekonomik ve gelecekteki askeri entegrasyonu güçlendirmeyi amaçladığını aktaran Şahinoğlu, "Türk Konseyi’nde gözlemci olan Türkmenistan’ın örgüte katılma isteği örgütün gücünü ve çekiciliğini artıracaktır. Özbekistan da daha önce Türk Konseyi’ne dönmüştü.

Türk Konseyi’ne yeni üyeler almak ve gözlemci sayısını artırmak neden önemlidir? Öncelikle örgütün adı Türk Konseyi ise, Türk soyu ve dili ile ilgili tüm devletleri bir araya getirmek önemlidir. Aksi takdirde Türk Konseyi tamamlanmış sayılmaz. Bu, Türkmenistan’ın Türk Konseyi’ne katılmasıyla birlikte organizasyonun Türkçe konuşan tüm ülkeleri kapsayacağı anlamına geliyor" dedi.

Zengezur’dan Orta Asya’ya

Türkçe konuşan ülkelerin aynı zamanda diğer bölgesel kuruluşların da üyeleri olduğunu vurgulayan Şahinoğlu, "Bunlara Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü dahildir. İlk iki kuruluşta Rusya ana devlettir ve Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü’nde Rusya ile birlikte büyük bir role sahiptir. Rusya ve Çin, Türkçe konuşan ülkelerle sınırlarını paylaşıyor. Bu bağlamda, Türkçe konuşan ülkeler ayrıca siyasi, ekonomik ve gelecekteki askeri entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Azerbaycan ve Türkiye birbirine Zengezur koridoru üzerinden kara yoluyla bağlanacak. Zengezur koridoru, Orta Asya konuşulan ülkeler için de önemlidir. Bu sayede Türkiye’ye giriş yapabilecekler. Türkiye, Zengezur Koridoru ve Hazar Denizi üzerinden Orta Asya’daki Türkçe konuşan ülkelere de erişebilecek. Türkmenistan’ın Türk Konseyi’ne katılımının nedenlerinden biri de budur" diye konuştu.

Ortak askeri tatbikatlar

Öte yandan, Türkiye ve Azerbaycan’ın Türkmen gazını kendi topraklarından Avrupa pazarlarına taşımakla ilgilendiğini belirten Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Aşkabat da bunu istiyor. Bu nedenle yakın gelecekte Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye dahil Hazar Denizi’nin dibinden alternatif pazarlara erişimi tartışılacaktır. Bu tartışmalar Türk Konseyi bünyesinde de yapılabilir. Azerbaycan ikinci Karabağ Savaşı’nı kazandıktan sonra Türkiye ile siyasi ve askeri ittifakı güçlendirdi. Türk-Azerbaycan askeri ittifakı, Orta Asya’da Türkçe konuşan ülkelerin dikkatini çekti. Kazakistan ve Özbekistan, Türkiye ile askeri işbirliğini genişletmeyi planlıyor. Türk Konseyi bünyesinde Türkçe konuşan ülkelerin ortak askeri tatbikatları da yapılabilmektedir.

Bu nedenle, Türk Konseyi içinde entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik beklentiler bulunmaktadır. Türk Konseyi başka devletlere karşı yöneltilmiş değildir. Aksine, Türk Konseyi diğer ülkelerle işbirliğini genişletmeyi içermektedir. Tataristan, Başkurdistan, Morvodia, Tuva, Altay ve Çuvaşistan gibi Türkçe konuşulan bölgelere sahip Rusya’nın da Türk Konseyi ile ilgilenmesi tesadüf değildir."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk Konseyi’nin gelecek ay yapılacak Genel Kurul’unda başkanlığın Türkiye’ye geçeceğini, Türkmenistan’ın konseye tam üye olacağını ve teşkilatın adının değişerek "Türk Devletleri Teşkilatı" olacağını açıklamıştı.