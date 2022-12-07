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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Herkes bir rakam açıklıyor. Bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Herkes bir rakam açıklıyor. Bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı"

Genel 07.12.2022, 11:45
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Herkes bir rakam açıklıyor. Bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Herkes bir rakam açıklıyor. Bizim bir rakamımız yok. Açıkladığımız rakam 7 bin 785 lira. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı"

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