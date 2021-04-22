Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan 23 Nisan mesajı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Geylan açıklamasında, 23 Nisan’ın nasıl bayram ilan edildiğiyle ilgili tarihsel bilgiler paylaştı.

23 Nisan’ın çocukların özgürce koşup oynayabildiği, sesleri ile sokakları şenlendirdiği bir bayram olması gerektiğine vurgu yapan Geylan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, tüm çocuklara eşit şekilde eğitim hakkı tanımak, çocukların beslenme, barınma, giyinme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek çok önemlidir. Milli bayramlarınızın adına yakışır şekilde, coşkuyla kutladığımız günlere özlemimiz büyük. Bu noktada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tam da bayram tadıyla kutlanması en büyük arzumuzdur. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu salgın koşullarının sona ererek, sağlık ve sıhhatle kutlayabileceğimiz nice bayramları yaşamayı temenni ediyoruz. Bu minvalde Gazi Meclisimizin 101’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile bu toprakların vatan yapılması için mücadele eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”