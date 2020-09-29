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Turgay Erdem’den İYİ Parti’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI TURGAY ERDEM, GÖREVE YENİ SEÇİLEN İYİ PARTİ BURSA İL BAŞKANI SELÇUK TÜRKOĞLU’NU ZİYARET EDEREK, KENDİSİ VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLEDİ.

Genel 29.09.2020, 18:10
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Turgay Erdem’den İYİ Parti’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve yeni seçilen İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’nu ziyaret ederek, kendisi ve ekibine başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, meclis üyeleri ve İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ile ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, yapılan çalışmalar ve hedefler ele alındı.

Selçuk Türkoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar dileyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Millet İttifakı olarak uyum ve dayanışma içerisinde çalışarak kentimizin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Birlikte güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bundan sonra da bu uyumun devam edeceği kanaatindeyim” dedi.

Ekip olarak her zaman halkın yanında olacaklarını kaydeden İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “16 Ağustos’ta demokrasi şöleni içerisinde kongremizi gerçekleştirdik ve göreve başladık. Her zaman desteğini yakından hissettiğimiz Başkan Turgay Erdem’e ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Nilüfer Belediyesi’ni ilgi ve gıpta ile takip ediyoruz. Bursa ve Nilüfer’e yapılan işler hepimizin hanesine yazılıyor. Bu sebeple bizler de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Burası iyilerin evi ve size de kapımız her zaman açık” diye konuştu.

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