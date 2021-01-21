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Tüketiciler Birliği’nden özel okullara ’mütalaa’ tepkisi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Özel Öğretim Kurumları Platformu tarafından okul ücretlerinin veliye iade edilmemesini içeren mütalaanın il hakem heyetlerine gönderilmesine tepki göstererek, "Hukuku katlediyorsunuz. Bu utanılacak bir durumdur. Bir gün bundan utanacaksınız. Bu ülkeyi küçük düşürmeyin" dedi.

Genel 21.01.2021, 15:07
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Tüketiciler Birliği’nden özel okullara ’mütalaa’ tepkisi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Özel Öğretim Kurumları Platformu tarafından okul ücretlerinin veliye iade edilmemesini içeren mütalaanın il hakem heyetlerine gönderilmesine tepki göstererek, "Hukuku katlediyorsunuz. Bu utanılacak bir durumdur. Bir gün bundan utanacaksınız. Bu ülkeyi küçük düşürmeyin" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düzenlediği basın toplantısında özel okulların uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi. Kayseri’de il hakem heyeti tarafından verilen kararda okulların kapanmasının ardından ücretlerin velilere iade edilmesiyle özel okulların harekete geçtiğini söyleyen Şahin, "Bulunduğumuz pandemi sürecinde özel okulların eğitim vermediği dönemler var. Özellikle geçen sene pandeminin yeni başladığı Mart ayı ile Haziran arasında okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti. Yüz yüze eğitime de son verilmişti. Devletin böyle bir tedbir alması devlet okullarıyla alakalı ve ticari bir konu olmadığı için uzaktan eğitime geçildi. EBA üzerinden çocuklara internetten eğitim verildi. Bu arada ticari işletmeler olan özel okullarda eğitimini veremez oldular. Okulları kapattılar ve velilerle yapılan sözleşme gereği o paraların Tüketici Kanununa istinaden alınmaması gerekiyordu. Çünkü burada sözleşmenin esas unsuru özel okulun eğitiminin iyi olduğu, salonunun iyi olduğu, çocuklarının daha güvende olduğu bir ortam olduğu için oradan yararlanmaktı. Bu yerine gelmedi ve ayıplı hizmet kategorisine girdiği için Tüketici Kanununa istinaden bu ayıplı hizmetten dolayı bu paraların iade edilmesi gerekli. Çünkü hizmet ayıplıydı. Bu karar ilk defa Kayseri’de il hakem heyetinde verildi. Son derece hukuki gerekçeler ile altı dolu dolu, kesinlikle hukuka aykırı olmayan bir karar verildi ve bu karara uygun bir şekilde de diğer illerdeki hakem heyetleri de 3 aylık dönemin parasının iade edilmesi noktasında kararlar verdi. O günden sonra özel okullar adeta Ankara’yı kuşattılar, bakanlığı kuşattılar ve lobi çalışması yaptılar. Hukuku dinlemeyip arkadan dolaşarak bir karar çıkartmaya çalıştılar. Bunda da maalesef başarılı oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın ısrarlı vurguladığı, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü prensibine atıf yaparak maalesef bugün tam tersi gerçekleştiriliyor. Üstelik hukukçuların eliyle gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

3 hukuk profesörünün imzasının bulunduğu mütalaaya da tepki gösteren Mahmut Şahin, "Şu anda hakem heyetlerine özel okulların gönderdiği savunmalar bir mütalaa ile sınırlı. Burada kadar enteresan fikirler belirtilmiş ki, bir hukuk göremedim. Yazılan mütalaa da velilerin değil, sadece özel okulların derdine düşülmüş. Burada özel okulların yemek giderlerinden zarar ettiği söyleniyor. Özel okulların kapandığı dönemde özel okulların masraflarının arttığı söyleniyor. Uzaktan eğitim yapmak için ‘zoom’ programı indirdiklerini, bilgisayar alındığını belirtiyorlar. Muhtemelen özel okullar daha önce daktilo kullanıyorlardı. Uzaktan eğitime geçince bilgisayar almışlar ve masraf etmişler. Tüketici hakem heyetleri de bu mütalaaya 3 profesör imza attığı için bunların istediğine göre karar veriyor" diye konuştu.

Bu mütalaayla beraber pandemi sürecinde kapanan diğer sektörlere de örnek teşkil edeceğini ve ortaya ilginç olayların çıkacağını kaydeden Şahin, "Bu süreçte düğün salonları da hizmet veremedi. Bu düğün salonu işletmecileri bir platform oluşturup mütalaa yazdırsalar, düğün salonuna bir müzik topluluğu alınır ve zoom üzerinden ekranların başından düğün yapacaklar. Eğlenecekler, hatta kalkıp oynayacaklar. Bu da uzaktan düğün olur. Bunlar aynı kafa. Hukuku katlediyorsunuz. Bu utanılacak bir durumdur. Bir gün bundan utanacaksınız. Bu ülkeyi küçük düşürmeyin. Buna bir son verin. Tüketiciler Birliği olarak biz bu konuda tek başımıza kalsak da yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz" dedi.
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