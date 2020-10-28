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TŞOF Başkanı Apaydın: “Cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin vazifesidir”

CUMHURİYETİMİZİN 97. YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE YAZILI BİR MESAJ YAYINLAYAN TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU (TŞOF) BAŞKANI FEVZİ APAYDIN, “CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN VAZİFESİDİR” DEDİ.

Genel 28.10.2020, 10:02
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TŞOF Başkanı Apaydın: “Cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin vazifesidir”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin vazifesidir” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Uğruna büyük mücadeleler vererek kazandığımız Cumhuriyetimiz, atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından büyük bir zafer ve inançla 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak hepimizin müşterek vazifesidir. Bu duygularla büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve coşkusu içerisindeyiz. Türk şoför esnafı adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.

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