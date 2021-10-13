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TŞOF Başkanı Apaydın: “Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Genel 13.10.2021, 10:17
TŞOF Başkanı Apaydın: “Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılı kutlu olsun”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü sebebiyle yayımladığı mesajda, “Tarihin gidişatına yön veren liderler, askerler, toplumlar ve coğrafyalar vardır. Ankara halkının milli mücadelede gösterdiği kararlılık ve çabasıyla birlikte Atatürk’ün üstün dehasının sonucu olarak başkent olmayı hak etmiş bu güzide şehrimiz ve onun halkını bu önemli günde tebrik

ediyorum. Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi gururla yad ediyorum. 98 yıldır ülkemize başkentlik yapan Ankara ebediyen var olacaktır” dedi.

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