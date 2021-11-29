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Trendyol, Paylaşma Günü'nde herkesi iyilik hareketine davet ediyor

- Trendyol, "Sepette İyilik" hareketi ile ilk destekçileri arasında yer aldığı "#PaylaşmaGünü"nde, bu yıl da sivil topum kuruluşlarına daha fazla kaynak oluşturmayı hedefliyor

Genel 29.11.2021, 15:03
Trendyol, Paylaşma Günü'nde herkesi iyilik hareketine davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Trendyol, 30 Kasım Paylaşma Günü'nde (#PaylaşmaGünü) milyonlarca müşterisini sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya davet ediyor.

Trendyol açıklamasına göre, ülke koordinatörlüğünü Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) üstlendiği "#PaylaşmaGünü" geçen yıl Türkiye’de ilk kez kutlanmıştı. Sepette İyilik hareketi ile ilk destekçileri arasında yer aldığı #PaylaşmaGünü’nde Trendyol, bu yıl da sivil topum kuruluşlarına daha fazla kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada Paylaşma Günü’ne ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, TÜSEV olarak Paylaşma Günü’nün ülke koordinatörü olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Kotan, "Bağışçılığın ve gönüllülüğün kutlandığı, cömertliğin ve dayanışmanın öne çıktığı bugünde hem sivil toplum kuruluşlarının hem özel sektör kurumlarının diğer paydaşlarla bir araya gelebilmesi bizim için çok önemli. İlk kez geçen sene kutladığımız #PaylaşmaGünü’nde Trendyol Sepette İyilik'le katılmanın ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmanın önemli bir örneği oldu. Bu destek örneğinin daha fazla kuruma ilham vermesini ve etkisinin giderek artmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Trendyol, Sepette İyilik hareketi ile toplumsal fayda sağlıyor

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Trendyol, geçen yıl sivil toplum kuruluşlarının salgın döneminde ek gelir elde etmelerini sağlamak ve bireysel destekçi sayılarını artırmak amacıyla Sepette İyilik hareketini başlattı. Özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin bir örneği olarak hayata geçirilen Sepette İyilik hareketi ile 39 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Trendyol, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ürünlerini milyonlarca müşterisiyle buluşturarak herkesi Sepette İyilik çatısı altındaki ürünlerden satın alarak toplumsal sorunların çözümüne ortak olmaya davet ediyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, hareket kapsamındaki satışlardan elde edilen gelirin tamamını doğrudan STK’lara aktarıyor. Sepette İyilik hareketi kapsamında yer alan STK’ları teknoloji, eğitim ve pazarlama gücüyle de destekleyen Şirket, STK’ların platformdan elde ettikleri gelirle ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına da katkı sağlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının dijital destek kartlarını satışa sunarak elde edilen tüm geliri yine STK’lara aktaran Trendyol’un 1 yıl gibi bir sürede STK’lara sağladığı kaynak 2 milyon TL'yi aştı.

- 39 STK’nın binlerce ürünü Sepette İyilik'te yer alıyor

Sepette İyilik’te Ahbap Derneği, AKUT, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV), Bilim Kahramanları Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, ÇED, Çocuklar Gülsün Diye, Darüşşafaka, Down Sendromu Derneği, EGET Vakfı, Givin, Gülmek İyileştirir Derneği, HAÇİKO, Hayata Destek Derneği, HAYTAP, HEPAD, KuHayDer, Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, KAÇUV, KEDV, Kalben, Kodluyoruz Derneği, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, Türk Kızılayı, Make A Wish Türkiye, Sosyal Ben Vakfı, OBİDEV, TİDER, Tohum Otizm Vakfı, TED, TESYEV, TOG, TEGV, TOFD, TOÇEV, Yeşilay, Yedikule Hayvan Dostları Derneği ve YGA’nın ürünleri Sepette İyilik Butiği üzerinden Trendyol müşterileriyle buluşuyor.

Toplumsal sorunların çözümü için dayanışmanın gücüne inanan Trendyol, yeni STK’ları da Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturmak için çalışıyor.

#Paylaşma Günü #Sepette İyilik #trendyol
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