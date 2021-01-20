Trakya Üniversitesi’nin Teknopark’ı Kosova’ya taşınıyor

Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında “Kosova Teknopark”ın kurulmasına yönelik Protokol Priştine’de imzalandı.

Protokol, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi tarafından imzalandı. İmzalanan protokol sayesinde, Kosova Teknopark’ın ilk adımları atılıyor. Trakya Teknopark modelinin uygulanacağı ve Kosova için bir ilk olacak yeni yapılanma ile Kosova başta olmak üzere Balkanların ekonomik, teknolojik ve inovatif gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Kosova’yı dost ve kardeş ülke olarak gördüklerini, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesi için çabaladıklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Kosova ve Balkanlara sunduğumuz tüm hizmetler gibi teknopark modeli de Balkanlar sevdamızın tezahürüdür” ifadesini kullandı.

Kosova için tarihi günlerden birinin yaşandığını ve Trakya Üniversitesi’nin destekleriyle Priştine’de hayata geçirecekleri Kosova Teknopark sayesinde Kosovalı gençleri ülke sınırları içerisinde teknoloji, Ar-Ge ve inovasyona yönlendirerek bir istihdam üretecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi, “Kosova ve Balkanlar adına, Türkiye ve Trakya Üniversitesi’ne gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

İmza töreni sonrası Trakya Üniversitesi ve Kosova heyeti, Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.