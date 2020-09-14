Tosya’da pandemi kısıtlaması

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs vakalarında görülen artış nedeniyle bazı kısıtlamalar getirildi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, şehir merkezi ve köyler için bazı kısıtlama kararları getirdi. Toplantının ardından bir açıklama yapan Kaymakam Pişkin, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda Filyasyon Çalışma Takip Kurulu ile İlçe Salgın Denetim Merkezi’nin (İSDEM) çalışmalarını değerlendirdik. Ayrıca hastalık belirtileri taşıdığı için şüpheli olarak teste tabi tutulan vatandaşlarımızın test sonuçları çıkıncaya kadar evlerinde izolasyona tabi tutulmaları ve toplumla temaslarını engelleme yönünde karar aldık. Bununla birlikte gerek test sonucu pozitif olduğu için gerekse şüpheli ve temaslı olduğu için izolasyon tedbirlerine uymayan ve sokağa çıkan vatandaşlarımız, bedeli kendilerinden karşılanmak üzere ilçemizde belirlemiş olduğumuz bir yurtta karantina altında tutulacak ve haklarında idari-adli işlem başlatılacak" dedi.

Kaymakam Pişkin, ayrıca ilçe merkezi ve köylere 48 saatten uzun süre konaklama amacıyla gelenlerin kendi ikametgahlarında bir hafta karantina altında tutulduktan sonra dışarı çıkmalarına izin verileceğini ve bu kişilerin kolluk görevlileri tarafından denetleneceğini söyledi. Kaymakam Pişkin, "Giysi pazarına sadece Tosyalı esnaflar alınarak yoğunluk düşürülecek. Sebze pazarında ise civar il ve ilçelerden gelen esnaflar sıraya bağlanarak kabul edilecek ve her hafta birinin gelmesine müsaade edilerek yoğunluk azaltılacak. Hayvan pazarımız ile ilgili karar ise hafta içerisinde netlik kazanacak” diye konuştu.