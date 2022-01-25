Dün İstanbul’da gerçekleşen yoğun kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor. Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli dikkatleri çekti.

İstanbul’da yoğun kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor. Metrobüs Zincirlikuyu durağına çıkan yürüyen merdivenler kardan dolayı çalışmazken, metro durağına gitmek için kullanılan yürüyen bantların da arıza nedeniyle çalışmadığı görüldü.