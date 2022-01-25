Son Dakika
Aksaray-Ankara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle tırlar tesislerde ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.
Aksaray-Ankara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle tırlar tesislerde ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.
Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli
Dün İstanbul’da gerçekleşen yoğun kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor. Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli dikkatleri çekti.
Genel 25.01.2022, 19:13
Dün İstanbul’da gerçekleşen yoğun kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor. Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli dikkatleri çekti.
İstanbul’da yoğun kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor. Metrobüs Zincirlikuyu durağına çıkan yürüyen merdivenler kardan dolayı çalışmazken, metro durağına gitmek için kullanılan yürüyen bantların da arıza nedeniyle çalışmadığı görüldü.