TOKİ’den ‘Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı’ haberine ilişkin açıklama

TOKİ Başkanlığı tarafından, “TOKİ’den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı” yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde Hatay merkezde inşa edilecek bin 100 konut için 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında 26 bin 275 başvuru alındığının ve hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediğinin ifade edildiği açıklamada, bu tür haberin yayımlanmasındaki maksadın TOKİ’nin karalanması ve kamuoyundaki olumlu algısının zedelenmeye çalışılması olduğu savunuldu.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere İdaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır”

Hatay’daki bin 100 konut projesi için çekilecek kuraların 2 Ocak’ta yapılmasının planlandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TOKİ tarafından alt gelir ve orta gelir gruplarına yönelik projelerden satın ve devir almak isteyenlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı ile diğer şartları (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, TOKİ’den konut satın almamış olması, ikametgah, gelir, yaş) yerine getiren konut alıcılarına satış yapılmakta olup, başvuruda bu kriterleri karşılamayan kişilerin başvuruları iptal edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere İdaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere İdaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, TOKİ’nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri önemle duyurulur.”