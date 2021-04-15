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TİKA’dan Kosovalı ihtiyaç sahiplerine ramazan paketleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da Kosova’da yardım dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Genel 15.04.2021, 17:22
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TİKA’dan Kosovalı ihtiyaç sahiplerine ramazan paketleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da Kosova’da yardım dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), bu yıl da Kosova’da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Dar gelirli ailelerin desteklenmesi amacı ile mübarek Ramazan ayı vesilesi ile Kosova’da sosyal durumu kötü olan ailelere, TİKA tarafından Kosova genelinde temel gıda ve hijyen malzemelerinden oluşacak 2 bin 300 paketin dağıtımına başlandı.

Yardım faaliyetleriyle ilgili açıklama yapan TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının her zaman olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da Kosova halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirterek, bu yıl Ramazan ayı yardım faaliyetlerini "Erenler Sofrası" adı altında düzenlediklerini kaydetti.

Drenas, Skenderay, Mitroviça, Vıçıtırın, Mamuşa, Yanova belediyeleri dahil, Kosova’nın çok sayıda belediyesinde yüzlerce yardım paketi ihtiyaç sahiplerine verildi.
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