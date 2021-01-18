TİKA’dan Güney Sudanlı çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudanlı tavukçu ve arıcıların üretimi için Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da malzeme desteğinde bulundu.

Afrika’nın en genç ülkesi Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı ve Support Peace Initiative Development Organization işbirliğinde tavuk yetiştiren çiftçiler için 2 adet 500 yumurta kapasiteli güneş kuluçka makinesi, 1500 yumurtalık civciv, yem, suluk ve çeşitli aşı desteğinde bulunuldu. Proje ile aynı zamanda arıcılar için 300 arı kovanı, ve çeşitli ekipmanlar arıcılık yapabilmek için kullanılan kıyafetler temin edildi.

Kümesler, kovanlar ve diğer tüm ekipmanlar, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyoti Adigo, Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, TİKA Cuba Program Ofisi Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve STK temsilcilerinin katıldığı törenle teslim edildi. Törende konuşan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyito Adigo, yapılan bu projenin ülkede çiftçiler için çok kıymetli olduğunu, üretime yönelik yapılan yardımların ekonomik anlamda çok önemli olduğunu belirtti. TİKA’nın her zaman yanlarında olduğu ifade eden Adigo, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Güney Sudanlı tavukçu ve arıcılara yapılan yardımla beraber üretime yönelik projelerin öneminden bahsetti. Kovid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yapılan yardımların daha da önem kazandığını vurgulayan Biltekin, ülketimizin daima Güney Sudan halkının yanında olduğu ifade etti.