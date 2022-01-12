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THY’nın “Mega Taşınma Belgeseli” tamamlandı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınmasının anlatıldığı “Mega Taşınma Belgeseli” tamamlandı. Taşınma Belgeseli 16 Ocak saat 21.00’da National Geopraphic’de yayınlanacak. National Geographic’te yayınlanacak belgeselin gösterimine katılan Aycı, "Mega Taşınma"nın dünya sivil havacılık tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyledi.

Genel 12.01.2022, 23:14
THY’nın “Mega Taşınma Belgeseli” tamamlandı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınmasının anlatıldığı “Mega Taşınma Belgeseli” tamamlandı. Taşınma Belgeseli 16 Ocak saat 21.00’da National Geopraphic’de yayınlanacak. National Geographic’te yayınlanacak belgeselin gösterimine katılan Aycı, "Mega Taşınma"nın dünya sivil havacılık tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyledi.

Türk Hava Yolları’nın National Geopraphic ekipleri tarafından çekilen İstanbul Havalimanı’na taşınmasının anlatıldığı “Mega Taşınma Belgeseli” tamamlandı. THY’nin 12 saatlik büyük taşınması ve akabinde seferlerine başlamasının anlatıldığı belgeselin tanıtımı yapıldı.

“Dünyada bu ölçekte bir taşınmanın örneği yok”

Sadece 45 saatte tamamlamaları gereken operasyonu 32 saat gibi rekor bir sürede sona erdirerek muhteşem bir başarıya imza atıldığını belirten Aycı, dünyada bu ölçekte bir taşınma örneğinin olmadığını dile getirdi. Aycı, "Havalimanıyla ilgili eleştiriler durmak bilmiyordu. Havalimanıyla ilgili söylenenler bitmek bilmiyordu. Daha THY oraya taşınmadan, daha THY oraya gitmeden, daha orayı biz hiç kullanmadan ’Yok efendim pistler şöyleymiş, yok rüzgarlar böyleymiş, yok oraya inip kalkılamazmış. Yok orada operasyon yapılamazmış. Yok efendim, çok zor bir yermiş. Yok, havalimanının yapılış şekli şöyleymiş, böyleymiş, ölçek hatası varmış. O hatası varmış, bu hatası varmış’ Dünyada herkes bu konuda eksper kesilmiş, havalimanımızı yerden yere vurmaya başlamıştı. Hatta havalimanını yapan müteahhitlerimize, operasyonu orada gerçekleştiren, 41 ayda bir inşaat rekoru kırılarak bir mühendislik harikası ortaya çıkartılmışken bir türlü bunun tadını Türkiye ve bunu başaran insanlar çıkaramamıştı. Bunu tasarlayan zeka, bunu tasarlayan devlet aklı ve vizyonu da bundan hak ettiği övgüyü alamamıştı. Ona da eleştiriler bitmek bilmiyordu" dedi.

Dünyadaki taşınmaların büyük çoğunun aynı havalimanı yerleşkesi veya kampüsünde yapıldığına dikkati çeken Aycı, THY’nin taşınmasında ise Cumhuriyet tarihi kadar eski olan şirketin bütün hafızasının ve belleğinin yeniden düzenlemesinin gerektiğini bildirdi.

İlker Aycı, Hong Kong, Doha ve ABD’deki taşınma örneklerini en ince ayrıntısına kadar incelemeleri ve personel eğitimleri sayesinde taşınmayı başardıklarını belirterek, "Bu vizyonu bize veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu havalimanını inşa eden Ulaştırma Bakanlığımızdan tüm ilgili kurum ve kuruluşlara, burayı inşa eden vizyonu hayata geçiren, oradaki o operasyonu bugün bize sağlayan iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. 2019’da açılan bu havalimanı bugün Avrupa’da 2021 yılını lider havalimanı olarak, en yoğun havalimanı olarak kapattı. THY de Avrupa’yı lider kapattı. Avrupa’da en çok uçuşu olan hava yolu olarak kapattı, kargosuyla yolcusuyla. Avrupa’da en çok uçuş yapan, Avrupa’da en çok yolcu taşıyabilen, Avrupa’da en fazla havada kalan şirket. Gelirini en az kaybeden şirket. Bütün şirketler bugün dünyada zarardayken yılı sadece karla kapatmadı. Halka açık bir şirketiz. Sadece bu kadarını söyleyeyim. 2019’un da önünde kapattık" değerlendirmesini yaptı.

“Yönetmen bizden kriz üretmemizi istedi”

Belgeselin içinde gerçek olmayan iki krizin olduğunu ifade eden Aycı, "Taşınma sırasında Amerikalı yönetmen benimle görüşürken bir yerde çok sinirlendi. ‘Kardeşim ben taşınmada problem arıyorum, bana problem çıkartın. Her belgeselin bir problematiği vardır. Bir yerde o problem çözülür ve enteresan bir hale gelir. Bu ne sıkıcı bir taşınma. Her şey planlı. Her şey adım adım gidiyor. Bir hata yapmanızı bekliyorum. Bana bir şey yapın.’ dedi. Biz taşınmayı becerdik yetmedi bir de belgeselci yönetmene kriz yaratacağız ve o krizi çözeceğiz. IT problemini büyütün bir problematiğini ortaya koyun ve hikayeyi renklendirin dedik. Belgeselin bu kısmı gerçek değil. Belgeselde bir kriz daha var. Gerçek değil. Bir Türk yönetici olarak ‘Devirin bir konteynırı. Kurtarın sonra. Al sana kriz’ dedim" diye konuştu.

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