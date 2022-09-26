TEM Otoyolu’nda usulsüz çakar-siren denetimi

TEM Otoyolu’nda İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Emniyet şeridinde durdurulan araçların izinlerinin ve belgeleri tek tek incelendi. Bu sırada emniyet şeridine girince polisi görüp kaçmaya çalışan sürücüler trafikte tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı.