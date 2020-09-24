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Telabyad’daki göletlere 520 bin yavru sazan bırakıldı

BARIŞ PINARI HAREKATI İLE TÜRKİYE’NİN KONTROLÜNE GEÇTİKTEN SONRA SOSYAL VE EKONOMİK HAYATIN YENİDEN İNŞA EDİLDİĞİ SURİYE'NİN TELABYAD KENTİNDEKİ İKİ GÖLETE 520 BİN YAVRU SAZAN BALIĞI BIRAKILDI.

Genel 24.09.2020, 17:15
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Telabyad’daki göletlere 520 bin yavru sazan bırakıldı

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçtikten sonra sosyal ve ekonomik hayatın yeniden inşa edildiği Suriye’nin Telabyad kentindeki iki gölete 520 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Telabyad ve Resulayn’da tarım ve hayvancılığın her alanında bölge çiftçisine ve yerel kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, Telabyad’a bağlı Ayn El Arus ve Ali Becliye göletlerine 520 bin adet yavru sazan balığı bıraktı.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan halkın faydalandığı göletlerde yapılan incelemelerde her iki beldedeki göletin de taze su ile beslenmeye devam ettiğini, yazın en sıcak günlerinde bile kurumadıklarını belirleyen Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, Türkiye’den temin ettikleri 370 bin adet sazan cinsi yavru balığı çoğalmaları için göletlere bıraktı. Ayn El Arus göletine 150 bin, Ali Becliye göletine ise 370 bin adet yavru sazan bırakıldı. Balıkların kısa sürede yeni yaşam alanlarına adapte olacağı ve bölge halkının balıkçılık yaparak da ekonomik olarak kalkınacakları belirtildi.

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