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TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu

TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda 15 uçakla gösteri uçuşu yapıldı. Uçakların şovu nefes kesti.

Genel 20.09.2021, 11:44
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu

TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda 15 uçakla gösteri uçuşu yapıldı. Uçakların şovu nefes kesti.

TEKNOFEST Havacılık ve uzay teknolojisi festivaline son bir gün kala İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu yapıldı. Türk Yıldızlarının liderliğinde 1 A400M, 3 F16, F4 ve Azerbaycan’a ait 2 MİG 29 olmak üzere toplam 15 uçağın eşlik ettiği uçuş gösterisinde unutulmaz anlar yaşandı. Uçakların İstanbul Boğazı semalarında yaptığı şov adeta nefes kesti.

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