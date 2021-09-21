TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında nefes kesen görüntüler

Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, TEKNOFEST dolayısıyla İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait birçok uçağın yanı sıra Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları da İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST gösterilerine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin yanı sıra, 2 adet F-4, 1 adet F-16, 1 adet C-130, 1 adet E-7T, 1 adet KT-1T, 1 adet AS-532 ile katılım sağlıyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere birçok gösteri ekibi TEKNOFEST boyunca uçuşlarına ve etkinliklerine devam edecek.