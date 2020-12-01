Tekirdağ’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da kısa süreli etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı dün gece Edirne ve Kırklareli üzerinden ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ve Süleymanpaşa ilçesinde de etkili olan kar yağışı kısa süreli etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kentte kısa süreli meydana gelen kar yağışı etkisini kaybederken, Malkara ile Süleymanpaşa ilçeleri arasında bulunan yüksek kesimler beyaza büründü.