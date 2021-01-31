Tekirdağ’da boş sokaklar hayvanlara kaldı

Korona virüs tedbirleri sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Tekirdağ’da insanların çekildiği sokaklar hayvanlara kaldı.

Çin’den bütün dünyaya yayılan korona virüs, insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Korona virüs yayılımını azaltmak için ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması meyvelerini vermeye devam ediyor. Kısıtlama sonrası insanların yoğun olarak sokaklardan çekilip evlerine kapanması ile vaka oranlarında zaman zaman düşüşler yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de vatandaşlar ev ve market arasında yürüme mesafesinde dışarıya çıkabilse de sokaklarda genel olarak sakinlik hakim. Sakinliğin hakim olduğu sokaklarda hayvanların daha rahat gezindiği gözlemlenirken, sokaklarda yoğun olarak kuş ve martı sesleri de duyuldu.

Kısıtlama ihlallerine karşılık Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokaklar ve yollarda denetimlerini sürdürüyor.