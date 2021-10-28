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TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: "Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 2’inci sıraya yükseldik"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Yenilenebilir enerjide şuan Avrupa’da 2’inci sıraya yükseldik. Çünkü toplam enerji gücünün yüzde 52’sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz" dedi.

Genel 28.10.2021, 15:41
TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: "Yenilenebilir enerjide Avrupa’da 2’inci sıraya yükseldik"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Yenilenebilir enerjide şuan Avrupa’da 2’inci sıraya yükseldik. Çünkü toplam enerji gücünün yüzde 52’sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bolu’ya geldi. AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Eroğlu, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Enerjinin yüzde 52’sini yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz”

Türkiye’nin yenilenebilir enerjide Avrupa’da 2’inci sıraya yükseldiğini belirten Eroğlu, “Yenilenebilir enerjide şuan Avrupa’da 2’inci sıraya yükseldik. Çünkü toplam enerji gücünün yüzde 52’sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Bu gerçekten muhteşem bir rakam. Bunlar da hidroelektrik enerji kaynakları, rüzgar, güneş, jeotermal. Bu büyük bir takdir aldı. Ayrıca katı atık bertaraf tesisleri, arıtma tesisleri konusunda çok büyük adım attık. Katı atıklar düzenli toplayıp bertaraf edilmesiyle yüzde 50’lik bir emisyon azaltımı sağlandı. Bu bölünmüş yollar çok büyük fayda sağladı. Trafikten gelen yük çok azaldı. Şimdi bazı tekliflerimiz var. Binaların yalıtımı dolayısıyla bir takım imar çalışmaları yapılıyor. Binalardan gelen ısıtmadan kaynaklanan emisyon azaltılacak” dedi.

“Ormanlar önemli bir unsur”

Ülkede 5,1 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydeden Eroğlu, “Ormanlar küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsur. Çünkü ağaçlar havada sera gazına sebep olan karbondioksiti emiyor, yerine oksijen veriyor. Dünya için oksijen makinesi. Bu yüzden ormanları çok artırdık. Cumhurbaşkanımızla birlikte 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanları arttı” şeklinde konuştu.

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