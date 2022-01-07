TBMM Başkanı Şentop’dan Sadık Ahmet’i anma programına anlamlı mesaj

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının “Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet’i Anma Programı”na video mesaj gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı “Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet’i Anma Programı” düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen anma programı için TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir video mesaj gönderdi. TBMM Başkanı Şentop mesajında “Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türklerin kazandığı toplu hakları, bireysel haklara indirgemeye çalışan zalimlere karşı meydan okuyan bir yiğitti” ifadesini kullanarak, “Batı Trakya Türklerinin medârı iftiharı Sadık Ahmet, Yunan parlamentosuna gönderilen ilk Türk milletvekili olarak; Batı Trakya Türklerinin insan hakları ve demokrasi sorunlarını bütün uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış çok önemli bir siyasetçiydi” dedi. Şentop, “Sadık Ahmet’i, Batı Trakya’daki Türklerin haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması’nın 72’inci yılında, 24 Temmuz 1995’te henüz 48 yaşındayken öldürdüğünü zannedenler, Dışişleri Bakanlığımıza her gelen resmi mektuba ’Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ankara’ adresiyle onun adını ve davasını nakşettirdiğimizi bilsinler!” ifadesini kullandı.