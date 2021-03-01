Tasarımcı Tuğçe Güreşçi ve Gökçe Güreşçi, 2021 moda trendlerini değerlendirdi

Moda sektöründe kendilerine özgü tasarımlarıyla adlarından sıkça söz ettiren Tuğçe Güreşçi ve Gökçe Güreşçi kardeşler 2021 İlkbahar/Yaz trendlerini değerlendirdi.

İddialı ve sıra dışı tasarımlara imza atan Tuğçe ve Gökçe Güreşçi, 2021 İlkbahar/Yaz sezonunun 2020 yılının aksine rengarenk olacağını belirtti. Tüllü, işlemeli, kabarık gibi çeşitli alternatiflerle bu yazın gözdesi elbiseler olacağını ifade eden genç tasarımcılar, “Neşeli ve heyecan verici bir yaz bizi bekliyor. Salgın olsun olması kıştan bahara geçiş her zaman heyecan vericidir” dedi.

“Blazer ceketler bu yıl da gözde”

"Son yıllarda gardıropların vazgeçilmezi haline gelen blazer ceketlerin bu yıl da sıkça göreceğiz" diyen genç tasarımcılar, “Dar kesimleri ve nötr renkleriyle günlük giyimi şıklığa dönüştüren blazerler 2021 İlkbahar/Yaz sezonunda da bizimle olacak” diye konuştu.

Tugce&Gokce Guresci markasıyla kısa sürede kendini kanıtlayan genç tasarımcı kardeşler, kardeş olmalarının markalarına katkısını şu ifadelerle dile getirdi:

“İki kardeş olarak aldığımız eğitimlerin farklı alanda olması marka stratejimizi oluşturmada ve tasarımlarımızda büyük katkısı oldu. Donanımlarımızı aktif olarak kullanarak, markamızın emin adımlarla ilerlemesini sağlıyoruz. Markamızın geldiği noktadan ve gördüğü ilgiden oldukça memnunuz. Geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor.”

Hedefleri kalıcı tasarımlar yapmak

İddialı parçaları büyük ilgi gören Tuğçe ve Gökçe Güreşçi, “Tasarımlarımızla her kadının ruhuna dokunmak, farklı tarzlara da hitap etmek istiyoruz. Koleksiyonlarımızı dünya çapında tanınarak, kalıcı tasarımlara imza atmak istiyoruz. En büyük hedefimiz ise dünya starları için tasarımlar hazırlamaktır. İnsanların tutkuyla giydiği, iyi hissettiren vazgeçilmez tasarımlar oluşturmayı istiyoruz” dedi.