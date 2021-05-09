Tarlada çalışan işçi annelere konser

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eline gitarı alan genç, tarlada yevmiye ile çalışan kadınlara Anneler Günü dolayısıyla mini bir konser verdi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan müzik sever Serhat Karaburç, tarlada çalışan kadınlara Anneler Günü’nde sürpriz yaptı. Eline gitarını alan Karaburç, tarlada yevmiye ile çalışan anneler için mini bir konser verdi. İşçi kadınlar da şarkılara alkışlarla eşlik etti.