Tarım ve Orman Bakanlığından Konya’da yaşanan olayla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sosyal medyaya yansıyan görüntüler ihbar kabul edilerek, 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan şahıslar hakkında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımızca yargıya intikal ettirdiğimiz süreç, titizlikle takip edilecektir” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin dün Konya ziyareti esnasında yaşanan olayla ilgili gerekli talimatı verdiği vurgulanarak, “Söz konusu Bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır. Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve Bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bakanlığımız 5199 Sayılı Kanun’un vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak Hayvan Bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlikle devam edecektir” ifadelerine yer verildi.