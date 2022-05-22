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“Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Ahlat Çalıştayı” sona erdi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 2 gündür devam eden "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" sona erdi.

Genel 22.05.2022, 19:20
“Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Ahlat Çalıştayı” sona erdi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 2 gündür devam eden "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" sona erdi.

Avrupa Birliğince desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahlat Kaymakamlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER), Ahlat Müzesi ve Associazione Smart Derneğinin paydaş olduğu proje kapsamında başlayan çalıştay, son gün oturumları ve akademisyenlerin sunumlarıyla sona erdi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştay 2’nci programında 3. ve 4. Oturumlar yapıldı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy’un başkanlığını yaptığı 3. Oturumda Elazığ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kılıç’ın yaptığı sunumun ardından rahatsızlığı nedeniyle çalıştaya katılamayan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, uzaktan zoom üzerinden online katılarak sunumunu gerçekleştirdi. Oturumun devamında Diplomasi Vakfı Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin tarafından “Kimlik ve Hafıza İlişkisi Bakımından Ahlat Bugün Neyi Temsil Ediyor?” başlıklı sunumunu yaptı. Daha sonra sırasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Sinan Güler’in sunumunun ardından Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Bilim Kurulu Başkanı Güven Ayber tarafından “Ahlat Tarihi Açısından Ahlat Kitabeleri Kitabının Önemi ve Abdurrahim Şerif Beygu” sunumu gerçekleştirildi. 4. Oturum sunumlarının ardından Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada çalışmayın gerçekleşmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarına ve çalıştaya katılan tüm akademisyenlere teşekkür etti. Çalıştay toplu çekilen hatıra fotoğraflarıya son buldu.

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