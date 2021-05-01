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Tarihi kent Ahlat’ta tam kapanma sessizliği

Bitlis’in Ahlat ilçesi korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü.

Genel 01.05.2021, 11:08
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Tarihi kent Ahlat’ta tam kapanma sessizliği

Bitlis’in Ahlat ilçesi korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü.

İçinde barındırdığı tarihi eserler bakımında açık hava müzesi olarak adlandırılan Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar, tam kapanmayla birlikte boş kaldı. Özellikle ilkbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, kaleler, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi ile tarihi birçok yapı 17 günlük tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü. Kapanmayla birlikte boş kalan ilçedeki tarihi yerler ve şehir merkezi drone ile havadan görüntülendi.

Tam kapanmaya uyan vatandaşların kurallara riayet ettiği görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri kurallara uymayanlara cezai işlem uygularken, ilçede kısıtlamadan muaf tutulan işyerlerinin haricindeki diğer yerlerin kapalı olduğu gözlendi.
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