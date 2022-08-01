Tarihe geçen Aysu’ya davullu zurnalı karşılama

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş’ı geçen en genç Türk yüzücü olan Bodrumlu Aysu Türkoğlu’na, Milas-Bodrum Havalimanı’nda davullu zurnalı karşılama töreni düzenlendi. Tarihe geçen genç yüzücü ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Manş Denizi’ni geçmek için İngiltere’nin Dover kentinden 29 Temmuz günü öğle saatlerinde yüzmeye başladı. Aysu’yu antrenörü Bengi Su Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu, botla takip etti. Akıntı ve dalgalarla Bodrumlu genç, 16 saat 28 dakika sonunda Fransa’nın Cap Gris-Nez kıyılarında Manş geçişini tamamladı. Aysu Türkoğlu’nun Manş’ı geçtiği anlar sosyal medya hesabından yayınlandı.

Aysu Türkoğlu, babası Mustafa Türkoğlu ile İngiltere’den memleketi Bodrum’a döndü. Genç yüzücü, Milas - Bodrum Havalimanı’nda davullu zurnalı törenle karşılandı. Törene, Aysu’nun ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrumspor Yüzme Takımı katıldı.

Havalimanı çıkışında kendisini karşılamaya gelenleri gören Aysu Türkoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Türkoğlu ve karşılamaya katılanlar bol bol fotoğraf çektirdi, davul zurna eşliğinde oynadı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aysu Türkoğlu, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle açıkladı:

“Bu kadar beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Özellikle gece yarısına kadar herkes beni beklemiş. Hiç bu kadar beklemiyordum, çok sağolun çok teşekkür ederim. Orada beni hiç yalnız bırakmadınız. Nerede dalga ve kötü hava var cidden beni buldu. Bodrum’da da hep bu havada antrenman yaptığım için alışık olduğum bir şeydi çok sıkıntı olmadı. Sağlığımla ilgili hiçbir sıkıntı yok sadece fiziksel olarak sol kolum, eklem yerlerim ağrıyor. Onları da inşallah güzel bir fizik tedaviden sonra geçireceğim. Bırakmak aklımdan hiç geçmedi. Tek korkum kaptanın beni dışarı çıkarmasıydı. Sonuca odaklanarak yüzdüm. Tek şeyim lütfen şu kara parçasına çıkayım ve bitsin. Karaya çıktığımda sevinçten ağladım. Her yerim ağrıyordu ama çok mutluydum. Çok klişe olacak ama yüzmeye başlayanlara asla pes etmemelerini söyleyeceğim.”