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Tam kapanmanın başlamasıyla Eskişehir sokakları sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı saat 19.00 itibariyle ülke genelinde uygulanmaya başladı. Kapanmanın ardından Eskişehir’de alanlar boş kaldı.

Genel 29.04.2021, 20:36
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Tam kapanmanın başlamasıyla Eskişehir sokakları sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı saat 19.00 itibariyle ülke genelinde uygulanmaya başladı. Kapanmanın ardından Eskişehir’de alanlar boş kaldı.

Korona virüs salgınındaki artan vakaların ardından 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda çıkan tam kapanma kararının tüm ülkede 29 Nisan 2021saat 19.00 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma uygulaması, bugün saat 19.00 itibariyle ülke genelinde başladı. Eskişehir’de kapanmanın ardından cadde ve sokaklar insan yoğunluğunun azaldığı gözlenirken, görevli polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerce dışarıya çıkmak için belgesi olmayıp yasağı delen vatandaşlar hakkında işlem uyguladı.
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