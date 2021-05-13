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Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı

17 günlük tam kapanma günlerinde Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak gösterildi.

Genel 13.05.2021, 09:27
Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı

17 günlük tam kapanma günlerinde Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak gösterildi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada sona doğru yaklaşıldı. Kapanma günlerinde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak belirtildi. Toplu taşıma duraklarının da sakin olduğu gözlendi. E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerindeki boş yollar drone ile havadan görüntülendi.
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