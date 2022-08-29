Talip Geylan: “30 Ağustos, milli mücadelenin zaferle taçlandığı gurur kaynağımızdır”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolun en önemli basamağı, milli mücadelenin zaferle taçlandığı gurur kaynağımızdır” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk topraklarının Türklerden koparılamayacağının ispatı olduğunu belirten Geylan, “30 Ağustos 1922, Türklere kara çalanların, Türklerin yeniden doğuşuna ayak diretenlerin, Sevr’i dayatanların barbarlıklarının silinip atıldığı dönüm noktası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolun en önemli basamağıdır. 30 Ağustos 1922, 19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadelenin zaferle taçlandığı gurur kaynağımızdır” diye konuştu.

“Bugün 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yılını göğsümüz kabararak kutluyoruz”

Geylan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bugün 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yılını göğsümüz kabararak kutluyoruz. Ne mutlu ki, 100 yıl önce topraklarımıza doğan güneş, 100 yıl sonra da güzelliğinden bir şey kaybetmeden parlıyor. Tabi şunu da söyleyelim ki; coğrafyamız üzerindeki güç mücadelesi tüm hızıyla sürmektedir. Küresel odakların yüzyıllardır güttükleri yaklaşım Türk egemenliğini sonlandırmak üzerinedir. Kapanmamış hesaplarla topraklarımızı kıskaca almaya yeltenen iç ve dış mihraklar, katıksız egemenlik ve bağımsızlığımızdan duydukları rahatsızlığı her fırsatta göstermektedir. Bu uğurda terör örgütleri ile dahi pazarlığı beis görmeyenler, mazlum coğrafyaları acımasızca sömüren, ölümcül metotlarını yürürlüğe koyanlar, sık sık demokrasiden dem vurmasına rağmen uygulamalarıyla demokrasiyi iğdiş edenler, esenliğimizi hedef alanlar coğrafyamızı ters yüz etmektedir. Tam da bu noktada haysiyetli bir hayattan asla vazgeçmeyen Türk milleti, devlete bağlılığı ve sadakati ile her türlü saldırıya karşı yine kenetlenerek, yine bağımsızlığından ödün vermeyerek, yine ülküleri etrafında birleşerek tarih sahnesindedir. Bin yıldır böyleydi, sonsuza kadar da böyle olacak.”

“Türk milletinin dirliği ve Türk devletinin varlığı ile sorunu olanları çok iyi biliyoruz”

19 Mayıs 1919 yılında yakılan kurtuluş meşalesinin Cumhuriyetin kurulmasına kadar uzanan sürece taşınmasının çok mühim olduğunu dile getiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, “Tarihimize, kültürel mirasın tanzimine, bir ve beraber yaşama arzumuza maksatlı yaklaşan, ideolojik saplantılarının esiri olmuş, Türk milletinin dirliği ve Türk devletinin varlığı ile sorunu olanları çok iyi biliyoruz. Bunlar; fikirleri kirlenmiş, gönülleri paslanmış olanlardır. Bu vesileyle Cumhuriyetimize harç olan 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümünü kutluyor; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Mazlum milletlere umut ışığı olan 30 Ağustos Zaferi kutlu olsun” ifadelerini kullandı.