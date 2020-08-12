Taksici durakta iguanayı görünce şaştı kaldı
YALOVA’DA TAKSİ DURAĞININ İÇİNDE İGUANAYI FARK EDEN TAKSİCİ ŞAŞTI KALDI. PANİKLE DURAKTAN ÇIKAN TAKSİCİ, DURUMU İTFAİYEYE BİLDİRDİ.
Yalova’da taksi durağının içinde iguanayı fark eden taksici şaştı kaldı. Panikle duraktan çıkan taksici, durumu itfaiyeye bildirdi.
Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki taksi durağında iguanayı gören taksici Suat Üzülmez, önce panik yaşadı, sonra da kendini taksi durağının dışına attı. Taksici ardından durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri durağa gelerek hayvanı yakaladı.
Tropikal iklim hayvanı iguanayı ilk gördüğünde timsaha benzettiğini söyleyen Üzülmez, yaşadığı korkuyu şöyle anlattı:
“Su içiyordum, bir döndüm hayvan ile karşılaştım. Sonra su falan attım üstüne. Kaçmayınca dışarı çıkıp Yalova İtfaiyesi ekiplerine haber verdim. İtfaiye ekipleri geldi yakaladılar gittiler. Bir gün önce de yazıhaneye gelmiştim. Yazıhane darmaduman otlar içindeydi. Biz kedi geldi gitti zannettik ama o hayvanmış demek ki. Timsah gibiydi şekli korktum. Belgesellerden tanıyorduk ama ismini bilmiyorum tabi. İlk gördüğümde çok kötü korktum. Yine de korkumuz devam ediyor. Yavrusu var mı, anası babası var mı? İlk defa karşılaşınca insan korkuyor. Belki de gece beraber yattık.”
İtfaiye tarafından yakalanan iguananın Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.
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