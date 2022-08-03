Tahıl yüklü gemi "Razoni" denetim heyetini bekliyor

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı’ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü "Razoni" yük gemisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan heyetin denetim yapmasını bekliyor.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah saatlerinde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi RAZONİ akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir attı. Sabah saatlerinde görüntülenen Razoni isimli gemi, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den oluşan 20 kişilik heyetin denetim yapmasını bekliyor.

Yapılan denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği öğrenildi. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana ulaşması hedefleniyor.