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Tahıl koridorunda mısır yüklü ilk gemi Odessa Limanı’ndan ayrıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, tahıl koridorunda 26 bin 526 ton mısır yüklü ilk geminin bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldığını açıkladı.

Genel 01.08.2022, 22:53
Tahıl koridorunda mısır yüklü ilk gemi Odessa Limanı’ndan ayrıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, tahıl koridorunda 26 bin 526 ton mısır yüklü ilk geminin bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Tahıl koridorunda ilk gemi 26 bin 526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı İstanbul Boğazı’na varması bekleniyor. Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” denildi.

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