T2’de gece gündüz çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehri demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirdiği Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında eksik imalatların tamamlanması için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Toplam 9 bin 445 metre uzunluğunda 11 istasyonlu T2 hattının T1 hattına bağlantı çalışmalarının 3 etap halinde yapılması planlandı. Çalışmaların birinci etabında makas montajı ve katener direği imalatları için Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin İstanbul Caddesi’ne bağlanan bölgesinde başlayan çalışma yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için gece gündüz çalışan ekipler, mevcut rayların sökümü, betonun kırılması, 220 metre uzunluğunda yeni ray montajı, 2 adet makas montajı ve 12 adet katener direği temeli imalatı için yoğun bir mesai harcıyor. Bu arada iki hattın entegrasyonunun sağlanması ile birlikte Terminal’den tramvaya binen vatandaşlar kesintisiz bir şekilde Heykel’e kadar çıkma imkânına kavuşmuş olacak.