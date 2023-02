Süryani Katolik Kilisesi’nden seyahat uyarıları ve konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama

Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Monsenyör Korepiskopos Orhan Çanlı ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kilisede düzenlenen Pazar ayini öncesinde açıklamalarda bulundu. Çanlı, "Süryani Katolik toplumu olarak bu toprakların çocuğu olduğumuzu ve hiçbir endişe duymadan huzur içinde yaşadığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Korepiskopos Orhan Çanlı ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ABD ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarıları ve konsoloslukların kapatılmasına ilişkin Beyoğlu Süryani Katolik Kilisesi’nde düzenlenen ayin öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kur’an-ı Kerim’e yönelik son zamanlarda yapılan provokatif, duyarsız ve saldırgan eylemler karşısında derin üzüntü içerisinde olduklarını söyleyen Çanlı, "Bu çeşitli din ve milletten insanlar arasında nefret, düşmanlık ve husumeti körükleyen talihsiz bir harekettir. Oysa her insanın onurlu bir yaşam sürmesi ve gerçek barış, her dinin hedefidir. Müslümanlar, Hristiyanlar ve tüm dinlerden kardeşlerimiz kendimizi barışa zarar veren, insan hayatını aşağılayan ve toplumda şiddet ve nefreti körükleyen her şeyden soyutlayalım. Bunun yerine tüm dünyada ırk, etnik köken, dil ve bütün dinlerle adalet ve barışı teşvik etmek için birlik olalım. Ayrımcılığa karşı tek ses halinde mücadele vermemiz son derece önemlidir" diye konuştu.

Çanlı açıklamalarının devamında, "Vatandaşı olduğumuz güzel memleketimizin yasalarına uygun sevgi ile gönülden bağlılık ve sadakatle yaşadığımız topraklarında ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan toplumumuzun tüm üyeleri ile aynı sorumluluğu taşıyoruz. Son yirmi yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle Süryani Katolik toplumu olarak bu toprakların çocuğu olduğumuzu ve hiçbir endişe duymadan huzur içinde yaşadığımızı ifade etmek isterim. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bize karşı gösterdikleri ilgi ve yaptıkları jestler için teşekkür ediyoruz. Yaptıkları girişimlerin sözde değil özde olduğunu bizler her şekilde hissediyoruz. Allah ülkenizi ve tüm dünyayı korusun. Sayın başkan bugün burada olmanız bize güç katmıştır. Bu anlamlı ve kardeşlik ifade eden ziyaretiniz için şahsım ve Süryani Katolik toplumu adına teşekkür eder ve sizi sevgi ve saygı ile selamlarım" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ise Beyoğlu’nun, yüzyıllardır farklı inançların, kültürlerin, medeniyetlerin, yaşamların, dillerin, renklerin ve dinlerin komşu olarak bir arada yaşadığı bir huzur beldesi olduğunun altını çizdi.

Yüzyıllardır farklı inançlara mensup vatandaşların, bu ülkenin özgür ve eşit birer vatandaşı olarak ilçede ibadetlerini özgürce yerine getirebildiğini vurgulayan Yıldız, "İnanç özgürlüğünün var olduğu bir ülke Türkiye, bir hukuk devleti. Bugün özgürce vatandaşlarımız bu pazar sabahında Beyoğlu’nda özgürce ibadetlerini yerine getirecekler bundan dolayı biz de huzur içerisindeyiz ki farklı dinlere mensup olan vatandaşlarımız da Hristiyan, Musevi, Müslüman vatandaşlarımız da kendilerine ait ibadethanelerinde ibadetlerini özgürce yerine getirebiliyorlar. Ama dünyanın farklı yerlerinde kutsal kitaplara el uzatıldığını dünyanın farklı yerlerinde Avrupa’da özellikle son günlerde Kur’an-ı Kerim yakılması hadisesi nedense Türkiye’de birilerini alarma geçirme ihtiyacını hissettirmiş. Bu olaylar başka yerlerde oluyor, Türkiye’de olmuyor. Türkiye şu anda güvenli huzurlu, İstanbul güvenli ve huzurlu. Biz bu toprağın çocuklarıyız bu topraklarda huzuru hep birlikte arayacağız. Bu ülkenin kanunlarına uymak suretiyle Türkiye’nin bir hukuk devleti ve anayasada eşitlik ilkesi gereğince bir ve beraber kardeşçe komşu olarak yaşamasına hep birlikte gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain terör eyleminin ardından başkonsoloslarla beraber birlik yürüyüşünde bulunduklarını hatırlatan Yıldız, "Beyoğlu üzerinden İstanbul’un, Türkiye’nin huzurunu bozmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Türkiye’ye gelen 40 milyon turistin 16 milyonu İstanbul’umuza, Beyoğlu’muza teşrif ettiler. Dolayısıyla bize düşen güzel bir şekilde misafirlerimizi ağırlamaktır. Bugün manipülasyonlarla ülkemizde istihbari birtakım operasyonlar yapmak isteyenlere, Beyoğlu’nun ve Türkiye’nin huzurunu bozmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Umuyorum ve diliyorum ki yarından itibaren başkonsoloslarımız da gerekli sağduyuyu göstereceklerdir ve başkonsolosluklarını açacaklardır. Tüm dünyaya buranın güvenli bir ülke olduğunu ifade edeceklerdir" dedi.