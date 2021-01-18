Sultangazi’de kar nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarına park etti

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, TEM Otoyolu’nda bazı araç sürücüleri ise araçlarını yol kenarına park etti.

İstanbul’da sabah etkisini arttıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu bir çok noktada yoğunlaşırken bazı sürücüler de zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu’nda ise bazı araç sürücüleri yolda ilerleyemeyince araçlarını yol kenarına park ettiği görüldü.