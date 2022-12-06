Sultangazi’de Engelsiz Yaşam Günleri gerçekleştirildi

Sultangazi Belediyesi ve 22 Özel Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Yaşam Günleri etkinliğine katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi hem engelli vatandaşlara destek olmak hem de bu konudaki toplumsal farkındalığı geliştirmek için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelli vatandaşları bir nebze olsun anlamak, ihtiyaçlarına cevap vermek ve sosyalleşmelerini sağlamak için düzenlenen 22 Özel Eğitim Merkezinin katıldığı ve 2 gün boyunca devam eden Engelsiz Yaşam Günleri düzenlenen programla son buldu. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da katıldı. Etkinlikte şarkılar söylendi, renkli oyunlar eşliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Vatandaşlar stantları gezerek alanında uzman eğitmenler tarafından konuyla ilgili olarak bilinçlendirildi.

“Engelli kardeşlerimizin her alanda yanındayız”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, zihinsel engelleri kaldırmak istediklerini ifade ederek, “Bugün Sultangazi’de 4-5 Aralık tarihlerinde engelsiz komşularımıza yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edildi, 1993 yılında ise bütün ülkelerde kabul edilmesi sağlandı ve kutlanıyor. Sultangazi’de bütün rehabilitasyon merkezlerimizle engellilere yönelik kurum ve kuruluşlarla beraber güzel bir etkinlik yapıyoruz. Engelleri ortadan kaldırma adına onların yaşama daha sıkı sarılabilmesi, yaşam alanlarını yükseltmek adına büyük gayretlerimiz var. Bu gayretlerimiz içinde Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşaatı sürüyor çok kısa sürede Sultangazi’de hayata geçmiş olacak. Engellilere yönelik birçok faaliyetlerden birisi de e-KPSS sistemiyle sınavlara hazırlık sorununu da çözmüş olduk. Bu yıl hizmet verdiğimiz öğrencilerimiz Sultangazi’de Türkiye birinci olarak çıktılar. Bu bizim için önemli bir başarıydı. Yine engellilere yönelik ihtiyaçları olan alanda hep yanlarındayız. Engelli kardeşimizin tekerlekli sandalye, ortopedik yatağa ihtiyaçları varsa her zaman yanlarında oluyoruz. Fiziki ihtiyaçları her zaman giderebiliriz önemli olan onların manevi alanda yanlarında olup duygularını güçlü kılmak. Bu çerçeve içerisinde psikolojik danışmanlık vererek onların hep yanında oluyoruz, kültür gezilerimizde onlarla hareket etmeye çalışıyoruz. Farklı alanlarda kurum ziyaretlerini onlarla yapıyoruz. Yine belediyemizde yasanın belirtmiş olduğu orandan fazla engelli kardeşimizi çalıştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Etkinlikleri çok güzel buluyorum"

Öğretmen Ebru Çelik anlamlı bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, “Bugün farkındalık oluşturmak için yapmış olduğumuz etkinlikleri gösteriyoruz. 3 Aralık Engelliler Günü için resimler, etkinlikler ve sloganlarımız var. Bu şekilde çok güzel geçiyor. Etkinlikleri çok güzel buluyorum, öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları sergiliyoruz” dedi.

“Önemli olan bilgilenmek”

Herkesin engelli olabileceğini dile getiren Cengiz Topuz ise, “Engelliler haftasına binaen kurumumuzda yapmış olduğumuz etkinlikleri daha çok bu alanı bilmeyenlere anlatmak için buradayız. Belediyemiz bize bu imkanı sağladı. Bizim sloganımız ben de kendimce bir şeyler başarabilirim ve herkes engelli olabilir önemli olan bilgilenmek tanımak ve nereye varabileceğini anlamak, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.