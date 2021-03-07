“Stop Erdoğan” skandalına Elazığ’dan “Love Erdoğan” yanıtı

Elazığ’da led ekranlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amaçlı “Love Erdoğan" görseliyle yandı.

ABD’nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı skandal bir ilan yayınlandı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla şehirde bulunan led ekranlara da bu gece "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.Şehirde bulunan tüm led ekranlara yansıtılan görselleri Başkan Şerifoğulları “Aziz diyardan tüm dünyaya selam olsun Love Erdoğan” ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

Her zaman Elazığ’a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller kısa sürede büyük beğeni aldı.